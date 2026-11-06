У Карачі затримали 273 людей у справі про ймовірне шахрайство — Dawn

У Карачі, Пакистан, Національне агентство з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) заявило про затримання 273 людей під час операції проти ймовірної міжнародної мережі фінансового шахрайства. Рейд провели 4 листопада у приміщенні поблизу Kavish Crown Plaza на магістралі Шара-е-Файсал, повідомляє Dawn.

Підозри щодо роботи кол-центру

За словами заступника директора NCCIA Шахзада Акбара, у приміщенні працював кол-центр Voxtron Solutions. За попередніми даними слідства, його працівники могли ошукувати іноземних громадян, видаючи себе за представників закордонних банків і служб перевірки боргів.

Акбар заявив, що працівники кол-центру нібито пропонували людям за кордоном допомогу з верифікацією їхніх фінансових зобов’язань. Слідчі вважають, що метою могло бути отримання конфіденційних персональних і фінансових даних, зокрема номерів соціального страхування та реквізитів платіжних карток.

За попередньою версією NCCIA, отримані дані могли використовувати для несанкціонованих фінансових операцій через торговельні рахунки. Відомство також припускає, що кошти від таких операцій переводили до Пакистану через корпоративні рахунки та канали грошових переказів.

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Вилучена техніка та справа

Під час операції правоохоронці вилучили 339 ноутбуків, 152 мобільні телефони та чотири комп’ютери. Усі матеріали передали на технічну та цифрову криміналістичну експертизу.

У справі зареєстрували провадження за кількома статтями пакистанського Закону про запобігання електронним злочинам 2016 року. Вони стосуються несанкціонованого доступу до інформаційних систем, копіювання або передавання даних, електронного підроблення, електронного шахрайства, незаконного використання персональних даних і підміни номера абонента.

Протест родичів

Після рейду родичі затриманих і місцеві жителі протестували поблизу мосту Baloch Colony на Шара-е-Файсал, через що рух на одній із головних транспортних артерій Карачі був ускладнений. Учасники акції виступили проти затримання приблизно 100 жінок, заявивши, що їхні діти працювали в кол-центрі та не були причетні до незаконної діяльності.

Поліція спрямувала транспорт альтернативними маршрутами. Після переговорів протестувальники розійшлися, а рух на дорозі відновили о 13:22.

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