У Карачі жінки побили підозрюваного у крадіжці 59 телефонів — Dawn

У Карачі, Пакистан, жінки побили підозрюваного у крадіжці мобільних телефонів під час його появи в суді. Чоловіка підозрюють у тому, що він заманив 59 жінок до фермерського будинку в районі Гадап під приводом співбесід на роботу та забрав їхні телефони, повідомляє Dawn.

Рішення суду

Підозрюваного затримали в понеділок, а наступного дня доправили до судового магістрату району Малір. Слідчий повідомив суду, що під час затримання у чоловіка вилучили мобільні телефони, однак правоохоронцям необхідно знайти й інші пристрої. За даними слідства, ймовірні спільники підозрюваного переховуються.

Суд задовольнив клопотання поліції та надав правоохоронцям однодобовий фізичний арешт підозрюваного для проведення слідчих дій.

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Що відомо про справу

Кілька потерпілих прийшли до будівлі суду. На відео, яке переглянуло Dawn, жінки просили поліцію показати їм обличчя затриманого, після чого оточили його, били капцями та давали ляпаси. Коли чоловік намагався відійти, група переслідувала його, доки поліцейські не завели його до приміщення.

Старший суперінтендант поліції Маліра Абдул Халік Пірзада раніше заявив, що у підозрюваного вилучили 40 телефонів. За його словами, чоловіка затримали після отримання інформації, коли той прямував продати пристрої, нібито щоб знищити докази. Поліція припускає, що ще 19 телефонів можуть бути в іншого підозрюваного, який переховується.

За версією поліції, головний підозрюваний за допомогою жінки створив групу у WhatsApp і розміщував оголошення про вакансії. Потім він нібито орендував автобус, яким жінок доправили до фермерського будинку. За заявою однієї з потерпілих поліція зареєструвала справу за статтями Кримінального кодексу Пакистану про крадіжку, шахрайство та спільне вчинення правопорушення.

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