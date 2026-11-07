У Карачі знайшли тіло зниклої жінки, двох її дочок шукають — Dawn

У Карачі, Пакистан, у магістральному водогоні біля району Думба-Гот знайшли тіло 30-річної Хасіни, яка три дні тому зникла разом із двома малолітніми доньками. Дівчатам чотири роки та півтора року, їх досі розшукують, повідомляє Dawn.

Тіло застрягло в сітці водогону

Начальник поліції району Малір-Кантонмент Ага Абдул Рашид заявив, що тіло жінки виявили у водогоні, яким вода надходить з озера Кінджар. За попередньою оцінкою поліції, Хасіна могла потонути в іншому місці, а сильна течія принесла її тіло до Думба-Гота. Тіло застрягло в сітці, встановленій у водогоні.

Тіло доправили до післядипломного медичного центру Джинна для судово-медичних процедур. Заяву про зникнення жінки та дітей раніше подали до поліцейського відділку Мемон-Гот, після чого розслідування передали поліції Малір-Кантонменту.

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Поліція перевіряє обставини зникнення

За словами начальника поліції Мемон-Гот Аюба Мірані, чоловік Хасіни Кадір Букс повідомив правоохоронцям, що перед зникненням подружжя посварилося через побутове питання. Він сказав, що під час суперечки дав дружині ляпаса, після чого вона пішла з дому разом із дочками.

Поліція залучила рятувальників для пошуків дівчат уздовж водогону до району Гульшан-і-Ікбал, однак дітей поки не знайшли. Правоохоронці також намагаються отримати записи камер спостереження з ферми поблизу Суперхайвею, щоб з'ясувати, чи жінка стрибнула до водогону разом із доньками, чи хтось скинув їх туди. За скаргою батька загиблої її чоловіка затримали для допиту; поліція очікує на результати розтину.

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