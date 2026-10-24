У Каракасі OPP Caribe назвали смертельною пасткою після землетрусу — Der Spiegel

У Каракасі, Венесуела, житловий комплекс OPP Caribe після землетрусу Der Spiegel охарактеризував як смертельну пастку. Видання пише, що комплекс зводили як соціалістичний зразковий проєкт.

Зразкове поселення

За описом Der Spiegel, венесуельська влада звела OPP Caribe у столиці країни. Оселятися там дозволяли лише найвідданішим прихильникам диктатури, зазначає видання.

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Оцінка Der Spiegel

У заголовку матеріалу про Венесуелу Der Spiegel пов’язує землетруси з крахом революції. У відеоматеріалі видання описує OPP Caribe як колишнє зразкове поселення Уго Чавеса, яке після землетрусу стало смертельною пасткою.

Матеріал оприлюднили 24 жовтня 2026 року. Його авторка Маріан Бласберг повідомляла з Венесуели. У наведеному Der Spiegel описі не вказано подробиць про сам землетрус, пошкодження комплексу чи кількість постраждалих.

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