У Касіві відкрили 400 місць для авто під час тайфуну — The Japan Times

У японському місті Касіва, префектура Тіба, під час наближення тайфуну Дуджуан 21 і 22 вересня відкрили тимчасові стоянки для автомобілів на муніципальних об’єктах і в торговельному комплексі Aeon Mall Kashiwa. У комплексі безплатно надали близько 400 паркомісць, зокрема в частині багаторівневого паркінгу. Ними скористалися водії 42 автомобілів, повідомляє The Japan Times.

Домовленості з приватним бізнесом

Міська влада інформувала жителів про доступні паркінги через електронні повідомлення системи цивільного захисту та соціальні мережі. Раніше Касіва вже уклала з Aeon Mall угоду про постачання їжі та інших необхідних товарів у разі лиха. Після сильних дощів у серпні, коли в префектурі зафіксували безпрецедентні збитки та в різних її районах виявили затоплені автомобілі, місто попросило торговельний комплекс також надавати паркувальні місця. Під час вересневого тайфуну механізм застосували втретє.

Представник міського підрозділу з питань запобігання лихам і безпеки Тайсуке Катакaмі заявив, що попередній досвід співпраці з комплексом дав змогу скоротити час, необхідний для відкриття парковки.

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Тисячі місць у Сідзуоці та Хіросімі

У Сідзуоці домовленості із супермаркетами, залами патінко та іншими підприємствами діють із 2024 року. Там до програми долучилися 13 об’єктів, які загалом пропонують приблизно 2 500 паркомісць. Водночас влада зазначає, що розширити мережу складно: такі об’єкти мають розташовуватися в зонах, визначених безпечними на міських картах ризику повеней.

У Хіросімі після сильних злив і повеней у липні 2018 року забезпечили приблизно 4 800 місць на дев’яти локаціях, зокрема біля супермаркетів. Ці майданчики призначені для людей, яким складно евакуюватися пішки, власників домашніх тварин, а також тих, хто хоче перечекати небезпеку в автомобілі. На двох локаціях, серед яких аутлет-центр, після відкриття чергують міські службовці.

Програма в Сідзуоці передбачає лише розміщення автомобілів: після паркування водії мають повернутися додому або евакуюватися в інше місце. Міська влада заявила, що намагатиметься оперативно поширювати інформацію, аби люди могли безпечно залишити територію парковки.

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