У долині Катманду в Непалі кандидати на отримання водійських посвідчень можуть чекати до тижня на дату практичного іспиту, попри онлайн-реєстрацію. Чотири транспортні офіси долини щодня отримують у середньому 2 тисячі заявок, а практичні іспити складають близько 1,5 тисячі кандидатів, повідомляє Kathmandu Post.

В офісі управління транспорту в Екантакуні щодня приймають приблизно 220 кандидатів на іспит для керування чотириколісними транспортними засобами та близько 300 — для мотоциклів і скутерів. Автомобільні іспити там проводять чотири дні на тиждень, мотоциклетні — п’ять, а для важкої техніки — один день.

Збої серверів і черги

Заявники також повідомляли про проблеми з онлайн-сервісом. Один із кандидатів не зміг записатися на повторний іспит після невдалої першої спроби через постійні помилки сервера. Працівники офісу порадили йому спробувати пізніше, зазначивши, що технічні проблеми виникли в кількох установах.

За словами посадовців, проблеми із серверами зазвичай усувають до полудня. Водночас технічні несправності, нестабільне з’єднання та інші цифрові перешкоди залишаються щоденною проблемою для заявників.

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Із приблизно 1,5 тисячі людей, які щодня складають практичні іспити в долині Катманду, успішно проходять випробування від 800 до 1 тисячі. Посадовець офісу в Екантакуні повідомив, що надруковане посвідчення кандидати, які склали іспит і сплатили відповідні збори, зазвичай отримують протягом тижня.

Розширення послуг затримується

У листопаді 2023 року кабінет провінції Багматі вирішив розширити послуги з оформлення посвідчень у Банепі, Баладжу та Котешворі, щоб зменшити навантаження на чинні офіси. У Банепі послуги вже запустили, однак у Баладжу та Котешворі вони ще не почалися. Для Котешвора остаточного графіка запуску немає.

Представник провінційного міністерства промисловості, туризму, праці та транспорту Бхарат Шарма пояснив затримки позовами та судовими заборонами. У Баладжу після врегулювання юридичних спорів готують внутрішню організацію роботи, однак офісу ще потрібні персонал і бюджет.

Кандидати також скаржилися, що деякі центри практичних іспитів стягують більше за встановлені провінцією тарифи. Для автомобілів, джипів і фургонів офіційний тариф становить Rs409.60, тоді як один заявник показав квитанцію на Rs665, а інша кандидатка повідомила про сплату Rs605 в Екантакуні. У міністерстві наголосили, що транспортні офіси мають стягувати стандартизовані суми, передбачені законом, водночас правила щодо додаткової оплати приватним навчальним закладам за оренду автомобілів та навчання є складнішими.

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