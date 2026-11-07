У Катманду зросла кількість хворих на респіраторні інфекції — Kathmandu Post

У долині Катманду в Непалі лікарні фіксують зростання кількості пацієнтів із респіраторними захворюваннями, грипом, кашлем і гарячкою. Це відбувається на тлі зниження температури, початку сухого сезону після мусонів та посилення забруднення повітря, повідомляє Kathmandu Post.

Консультант із пульмонології та інтенсивної терапії лікарні Hams Раджу Пангені заявив, що близько 50% пацієнтів, які нині звертаються до закладу, мають респіраторні захворювання, застуду, кашель або гарячку. За його словами, частина людей звертається вже після погіршення стану вдома, тому їх доводиться госпіталізувати до відділення інтенсивної терапії.

Найбільший ризик для дітей і літніх людей

Подібну тенденцію відзначають і в інших лікарнях долини. Директор дитячої лікарні Канті Рамхарі Чапагаїн повідомив, що медзаклад щодня приймає понад 500 пацієнтів, і більш як половина з них має застуду, гарячку або респіраторні хвороби. Лікарі закликають батьків не відкладати звернення по медичну допомогу, якщо стан дитини погіршується.

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Фахівці наголошують, що сезонний грип швидко поширюється в громадах і може спричинити ускладнення, зокрема пневмонію. Особливо вразливими до тяжкого перебігу є діти до п’яти років, люди віком понад 65 років, а також пацієнти із супутніми хворобами.

Лікарі радять вакцинацію

Пневмонія є однією з головних причин смерті серед дітей віком до п’яти років у Непалі. Лікарі зазначають, що бактеріальна пневмонія зазвичай небезпечніша за вірусну. Серед симптомів сезонного грипу називають гарячку, кашель, біль у тілі, а в окремих випадках — блювання, діарею та пневмонію. За словами Чапагаїна, одночасно зі зростанням кількості респіраторних захворювань збільшилася й кількість випадків діареї.

У Непалі немає системи моніторингу захворюваності на грип, тяжких випадків і смертей від нього, оскільки не всі пацієнти звертаються до лікарень або проходять тестування. Експерти рекомендують вакцинацію від грипу передусім літнім людям, дітям, пацієнтам із серцевими, нирковими захворюваннями, онкологічними хворобами та діабетом, а також медичним працівникам. Для зниження ризику зараження лікарі також радять носити маски, мити руки, уникати скупчень людей і дотримуватися дистанції.

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