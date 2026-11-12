У Казахстані знайшли 2200-річну золоту фігурку ведмедя — Live Science

Археологи в Казахстані знайшли золоту фігурку ведмедя віком близько 2200 років під час розкопок кургану на могильнику Карагайли в Алмати. Артефакт виявили в похованні ранньої залізної доби, яке в давнину пограбували, однак грабіжники не забрали всі речі. Про знахідку повідомляє Live Science.

Прикраса для головного убору

Скульптурний ведмідь стоїть на задніх лапах і тримає між передніми лапами посудину. Отвори в нижній частині фігурки свідчать, що її могли пришивати до головного убору. За словами директорки Асоціації музеїв Алмати Ляззат Сагиндикова, подібних знахідок у Казахстані раніше не фіксували.

Фігурка належить до сакського періоду. На інших пам’ятках Казахстану вже знаходили золоті зооморфні прикраси: зокрема, елемент головного убору у формі малого леопарда на могильнику Кок-Кайнар в Алмати, датованому IV століттям до нашої ери. Золотий елемент у вигляді вівці також є на головному уборі так званої Золотої людини — молодого воїна залізної доби, похованого з великою кількістю коштовностей.

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Ймовірне поховання семи людей

Попередній аналіз датує курган IV–III століттями до нашої ери. Його висота становить близько 2,4 метра, а ширина — приблизно 26 метрів. За кількістю виявлених кісток дослідники припускають, що тут могли поховати чотирьох дорослих і трьох дітей.

Старший науковий співробітник Асоціації музеїв Алмати Марат Мугалович Нурпеїсов зазначив, що така кількість людських решток для одного кургану нетипова: поховання подібного розміру зазвичай призначали для однієї або двох осіб. Археологи також знайшли фрагменти сакського посуду, розкидані після давнього пограбування. Подальші дослідження, зокрема за участю антропологів, мають уточнити обставини поховання та точну кількість похованих людей.

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