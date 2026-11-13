У Кедарнатхі понад 2 тисячі непальців працюють носіями — Kathmandu Post

У Кедарнатхі в індійському штаті Уттаракханд понад 2 тисячі непальців працюють носіями паломників, які не можуть самостійно пройти 22-кілометрову гірську стежку від Гаурікунду до храму. Таку оцінку навів один із працівників, повідомляє Kathmandu Post.

Робота на гірській стежці

Носії переносять пасажирів у традиційному пристрої канди — кошику, частину якого зрізають і облаштовують тканиною як сидіння. Такий кошик кріплять до спини працівника, а перевозити в ньому можна лише одну людину.

35-річний Дживан Бохара з муніципалітету Бунгол у непальському районі Баджханг займається цією роботою в Кедарнатхі 18 років і утримує родину заробленими коштами. За його словами, вартість перенесення пасажира з Гаурікунду до храму залежить від ваги людини та становить від 15 до 22 тисяч індійських рупій.

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Заробітки та ризики

Інший носій, 40-річний Камал Баг, працює з канди десять років. Він розповів, що після перенесення паломника до храму й назад працівник може заощадити близько 5–6 тисяч індійських рупій, а з високооплачуваним пасажиром — 8–10 тисяч. Шлях від Гаурікунду до храму займає весь день, водночас харчі, проживання та питна вода на маршруті й біля храму коштують дорого.

Для такої роботи громадянам Непалу потрібні посвідчення про громадянство, рекомендація місцевого панчаяту та видана поліцією ідентифікаційна картка. Оформлення документів, за словами Бага, обходиться у 4–5 тисяч індійських рупій. Непальці також перевозять товари, утримують готелі та продуктові крамниці в районі святині.

Храм зазвичай відкривають у квітні, на Акшая-Трітію, і він працює до Бхаї-Тіки наприкінці жовтня або на початку листопада. Узимку святиню закривають через похолодання та сильні снігопади. Робота на маршруті пов’язана з небезпекою: цього разу її ускладнили зсуви ґрунту, а перекриття доріг і зсуви траплялися також у попередні роки.

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