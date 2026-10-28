У Кейптауні через насильство довкола маршрутних таксі змінили місця іспитів — TimesLIVE

У Кейптауні, ПАР, через стрілянину та насильство, пов’язані з маршрутними таксі, багатьох учнів скеровували до альтернативних центрів для складання випускних іспитів. За даними TimesLIVE, насильство повідомляли в районах Делфт, Хайеліча, Ньянга, Мфулені та Гугулету. Воно порушило роботу громадського транспорту в день іспиту з англійської мови для отримання національного сертифіката про середню освіту.

Альтернативні центри для учнів

Департамент освіти Західнокапської провінції активував механізми безпеки та попередив екзаменаційні центри по всій агломерації про необхідність стежити за прибуттям учасників. Центрам доручили зв’язуватися з тими, хто не з’явився, і радити їм звертатися до найближчого екзаменаційного пункту, якщо безпекові або транспортні обставини не дозволяли дістатися до зареєстрованого місця складання іспиту.

Член виконавчої ради провінції з питань освіти Джако Лондт заявив, що учасників, які запізнилися з незалежних від них причин, могли допустити до іспиту протягом однієї години після його початку.

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Стрілянина на стоянці таксі

Поліція Делфта відкрила дві справи про замах на вбивство та справу щодо стрілянини з вогнепальної зброї після інциденту за участю водіїв маршрутних таксі на стоянці Palm близько 7:00 у середу. За словами речниці поліції Тембаказі Мпендүкани, поранення дістали двоє дорослих чоловіків, яких приватним автомобілем доправили до лікарні. Затримань наразі не було, розслідування триває.

Міська влада тимчасово закрила транспортний вузол у Делфті. Член міської ради з питань міської мобільності Роб Кінтас пов’язав загострення з давніми суперечками між Cape Amalgamated Taxi Association та Congress of Democratic Taxi Associations щодо маршрутів і прав на перевезення. Нинішнє загострення стосується маршрутів між Делфтом, Еппінгом і Кілларні.

Мер Кейптауна Джордін Гілл-Льюїс повідомив, що міська поліція діє спільно з національною поліцією в Делфті, Хайелічі, Мфулені та Гугулету. Місто також надало слідчим записи камер спостереження й інші засоби відеонагляду, а біля транспортних вузлів посилили присутність правоохоронців.

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