У Кейптауні через заворушення таксистів зафіксували 60 затримок рейсів — TimesLIVE

У міжнародному аеропорту Кейптауна в ПАР у п’ятницю зафіксували 60 затримок рейсів через заворушення, пов’язані з таксі, які вплинули на чисельність персоналу та спричинили довші черги. Найбільші труднощі виникли на пунктах контролю безпеки для пасажирів внутрішніх рейсів, повідомляє TimesLIVE.

Які рейси зачепили затримки

Станом на 13:00 затримки торкнулися 44 внутрішніх і 11 міжнародних рейсів, а також п’яти прибуттів. Середня тривалість затримки становила близько години. Скасування рейсів не фіксували.

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Виконувач обов’язків регіонального генерального менеджера Airports Company South Africa Малкольм Купман перепросив пасажирів за незручності. За його словами, аеропорт перерозподілив ресурси для роботи термінала й контролю безпеки, залучив додаткових працівників з інших аеропортів та запровадив заходи для пришвидшення проходження контрольних пунктів.

Поради для пасажирів

До подальшого повідомлення пасажирам міжнародних рейсів рекомендували прибувати до аеропорту за чотири години до вильоту, а внутрішніх — за три години. Адміністрація також порадила заздалегідь планувати поїздку до аеропорту, стежити за дорожньою ситуацією та перевіряти статус рейсу в авіакомпанії або мобільному застосунку Airports Company South Africa. Тим, хто пропустив рейс, рекомендували звертатися безпосередньо до авіакомпанії.

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