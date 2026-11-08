У Кейптауні на таксостоянці застрелили чотирьох людей — TimesLIVE

У Беллвіллі в Кейптауні, ПАР, четверо чоловіків загинули внаслідок стрілянини на таксостоянці. Поранень також зазнали семирічна дитина та ще один чоловік, повідомляє TimesLIVE.

Стрілянина на стоянці

За даними поліції, напад стався в суботу близько 21:00 у секторі таксостоянки, звідки відправляються міжміські маршрути. Четверо озброєних людей прибули туди на двох автомобілях і відкрили вогонь.

Речник поліції Фредерік ван Вейк заявив, що нападники зробили кілька пострілів. На місці загинули четверо чоловіків, а чоловік і семирічна дитина дістали поранення.

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Розслідування триває

Детективи провінційного підрозділу з розслідування насильства, пов’язаного з таксі, розпочали розслідування стрілянини. Поліція Беллвілля зареєструвала справи за фактами вбивства та замаху на вбивство.

Правоохоронці також вилучили вогнепальну зброю, яку пов’язують із водієм таксі. Станом на час публікації затримань не було, розслідування триває.

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