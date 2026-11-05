У Кейптауні павіани проникли до свинарника в поселенні Ред-Гілл — Daily Maverick

У неформальному поселенні Ред-Гілл у горах за Саймонс-Тауном поблизу Кейптауна, ПАР, кілька павіанів із групи Грот-Оліфантсбос проникли до свинарника в пошуках їжі. Як повідомляє Daily Maverick, тварини пройшли через і між хатинами до споруди, залізли до неї через дах, перекинули ємності з кормом і відчинили хиткі ворота.

Корм для свиней приваблює павіанів

Мешканці Ред-Гілл розповіли виданню, що головною принадою для павіанів є корм для свиней — суміш висівок і кухонних решток, яку зберігають у великих ємностях. Тварини також можуть шукати їжу в будинках із незачиненими дверима, однак свинарники є для них особливо привабливими. Органічних відходів у поселенні небагато, а багато місцевих жителів припинили вирощувати овочі через павіанів.

Рейнджер, який стежив за групою, прибув до свинарника та вистрілив холостими зарядами з пейнтбольного маркера. Павіани відійшли лише на кілька метрів. Він підняв перекинуті ємності та викликав колег, але ті тоді перебували у Скарборо, де відтісняли з міста іншу групу павіанів, що зайшла із заповідника Кейп-Пойнт. Коли рейнджер вийшов на дорогу чекати допомоги, тварини повернулися до розсипаного корму.

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Чотири рейнджери на понад 50 павіанів

За даними видання, за групою Грот-Оліфантсбос, що налічує понад 50 павіанів, закріплено чотирьох рейнджерів. Їхня робота полягає, зокрема, у тому, щоб не допустити звикання тварин до життя в людських поселеннях. Рейнджери проводили в Ред-Гілл інформаційні зустрічі та просили мешканців не кидати в павіанів каміння й не нацьковувати на них собак.

У Кейптауні рейнджерів для моніторингу павіанів уперше випробували у 2009 році. У районах Цваансвейк і Токай, де є природний корм та електричні огорожі, більшість днів минає без появи тварин у міських районах. Водночас групи Вотерфолл і Сіфорт біля Саймонс-Тауна визначили для можливого переміщення до притулку, оскільки їх важко утримувати поза міською забудовою.

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