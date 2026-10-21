У Кейптауні померла художниця Ловелл Фрідман — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, 11 жовтня 2026 року у віці 63 років несподівано померла керамічна скульпторка, художниця-мозаїстка, активістка та гуманітарна діячка Ловелл Фрідман. Про це повідомляє Daily Maverick. Фрідман народилася 17 лютого 1963 року в Кейптауні та виросла в районі Ораньєзіхт, де жила в будинку, що належав її родині протягом чотирьох поколінь.

Мозаїки для міста і громад

Фрідман здобула освіту скульпторки у Школі образотворчого мистецтва Майкліса Кейптаунського університету та завершила магістратуру з керамічної скульптури з відзнакою. Вона викладала в Cape Technikon і Community Arts Project, а також навчала художників-мозаїстів, багато з яких згодом започаткували власні творчі проєкти.

Серед її робіт — 150-сантиметрова мозаїчна скульптура Mother Courage для дитячого майданчика лікарні Red Cross War Memorial Children’s Hospital у Мовбреї, керамічне панно для дослідницького центру здоров’я підлітків і дітей при цій лікарні та мозаїка біля навчального центру факультету медичних наук Кейптаунського університету. У 2012 році поштове відомство ПАР випустило марку з її мозаїчним дизайном до сторіччя медичної школи університету. Робота була присвячена боротьбі за життя та його утвердженню для людини, яка живе з ВІЛ.

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Пам’ять у публічному просторі

Разом із художницею Ліорою Льюїс Фрідман створила в пішохідній зоні Longmarket біля Центральної бібліотеки Кейптауна роботу We Are Still Here. Вона вшановує пам’ять приблизно 7 тисяч дітей, яких у 1841–1921 роках оголошували нужденними в Cape Government Gazette. Якщо після публікації оголошень ніхто не заявляв про них і не підтримував їх, дітей могли віддавати в підневільне наймання.

Для станції Mill Street міської системи швидкісних автобусів Фрідман і художники-мозаїсти, які пройшли навчання через Community Mosaic Project, створили міські меблі у вигляді керамічно-мозаїчної річки. Робота відсилає до Camissa — мережі джерел і струмків, що колись текли від Столової гори до моря, а нині проходять каналами під містом.

Фрідман також співпрацювала з організацією BRAVE Rock Girl, яка створює безпечні простори для дівчат і жінок. У 2025 році вона разом із молодими учасницями проєкту Daring Disa створила лаву біля нижньої станції канатної дороги на Столову гору. Однією з її пізніх робіт стала мозаїка для Tahara House на єврейському кладовищі в Пайнлендсі, відкрита у травні 2024 року.

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