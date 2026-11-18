У Німеччині сильні зливи та штормовий вітер спричинили численні виїзди поліції й пожежно-рятувальних служб. У районі Кельна пожежна служба повідомила про підтоплені вулиці, повалені дерева та пошкоджені дахи. Незадовго до опівночі у вівторок там були залучені близько 253 співробітників екстрених служб і 55 одиниць техніки, повідомляє Tagesschau.

Негода на заході Німеччини

Особливо постраждала земля Північний Рейн — Вестфалія, де пройшли інтенсивні дощі, а місцями фіксували сильні пориви вітру. В Ольпе кілька дахів було пошкоджено. Про повалені дерева також повідомляли з багатьох інших міст землі.

У Фройденштадті у Шварцвальді за 24 години випало 52 літри опадів на квадратний метр. Для Шварцвальду оголосили попередження про сильні тривалі дощі, а на вершинах Гарцу можливі ураганні пориви вітру. Офіційні попередження про сильні штормові пориви вдень діяли майже по всій країні.

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Повалені дерева заблокували колії

У Баден-Вюртемберзі, за наявними даними, значних збитків не зафіксували, однак поліція неодноразово виїжджала через негоду. У районі поліцейського управління Пфорцгайма правоохоронці понад 30 разів реагували на повідомлення про повалені дерева та будівельні огорожі. Поблизу Біркенфельда в окрузі Енц дерево впало на автомобіль, водій дістав легкі травми.

У Штутгарті вранці тимчасово перекривали одну з вулиць у західній частині міста, яку залило водою. У Тюрингії дерево, повалене вітром, упало на залізничні колії між Ерфуртом і Нордгаузеном. За даними Deutsche Bahn, ділянка була заблокована кілька годин.

Метеорологи очікують, що найближчими днями в Німеччині збережуться тривалі дощі та штормові пориви. Причиною є кілька циклонів, які приносять із заходу вологі повітряні маси.

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