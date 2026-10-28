В австралійському місті Кемпсі 19-річній жінці висунули обвинувачення у справі про ймовірне знищення громадської різдвяної ялинки, яка згоріла 3 грудня 2025 року. Дерево було встановлене в центрі міста на Середньому Північному узбережжі штату Новий Південний Уельс.

Обвинувачення після розслідування

Як повідомляє ABC News, у вівторок поліція висунула жінці обвинувачення у знищенні майна із застосуванням вогню. Вона має постати перед місцевим судом Кемпсі 19 листопада.

Детектив-інспектор Марк Роджерс заявив, що розслідування було тривалим і масштабним та передбачало вивчення записів камер відеоспостереження. За його словами, ялинка багато значила для громади Кемпсі. Поліція також прагне поговорити з іншими людьми, які, на думку правоохоронців, могли бути присутніми під час інциденту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Місто готує нову ялинку

Мерка графства Кемпсі Кінне Рінг повідомила, що рада планує встановити нову ялинку в центральному діловому районі міста протягом найближчих кількох тижнів. Вона зазначила, що після пожежі громада була засмучена, зокрема діти.

Після того як ялинка згоріла, мешканці прикрасили вцілілий металевий каркас мішурою та ялинковими іграшками. Рада також втратила запасні прикраси під час повеней у травні 2025 року. За словами Рінг, жителі й надалі долучатимуться до оформлення святкової інсталяції, але вже на новому зеленому дереві.

Читай нас у