У Кенії 13% дівчат пропустили школу під час останньої менструації — Nation Kenya

За даними Nation Kenya, у Кенії 13% дівчат віком від 10 до 14 років, у яких уже почалася менструація, пропустили школу під час останнього циклу. Дослідження також вказує, що біль був найчастіше названою причиною труднощів із відвідуванням занять та іншою активністю.

Такі дані отримав Африканський центр досліджень населення та здоров’я в межах Kenya Young Adolescents Gender Norms Study за 2025 рік. У національно репрезентативному опитуванні взяли участь 4230 підлітків віком 10–14 років.

Біль, вода і приватність

Менструація вже почалася приблизно у 31% опитаних дівчат. Із них 26% повідомили, що під час останньої менструації пропускали заняття або мали труднощі з участю у шкільних, релігійних чи соціальних заходах, а також домашніх справах.

Коли учасниць запитали про причини, 71% назвали біль. Ще 10% повідомили, що не мали в школі засобів менструальної гігієни. Водночас 15% усіх підлітків, у яких уже почалася менструація, сказали, що під час останнього циклу їм не вистачило прокладок.

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Проблема стосується не лише сільської місцевості. Дослідження 2025 року в районі Кібра в Найробі встановило, що від 50% до 70% учениць не мали належного доступу до гігієнічних засобів, а від 30% до 40% пропускали школу через неналежні умови. У матеріалі також зазначено нестачу води, приватних місць для переодягання, туалетів і контейнерів для утилізації.

Охоплення програми прокладок

Закон про базову освіту Кенії зобов’язує забезпечувати безкоштовними, достатніми та якісними гігієнічними прокладками учениць державних закладів базової освіти, які досягли статевого дозрівання. Сенат країни визнав, що реалізація програми через фонд NGAAF та її обмежене фінансування суперечать цій вимозі.

На 2026 рік бюджет NGAAF становить трохи менш як 912 млн кенійських шилінгів і передбачає забезпечення прокладками 2,6 млн дівчат. Водночас у державних закладах базової освіти Кенії навчається понад 10 млн дівчат. За даними Usawa Agenda, у початкових школах у середньому один туалет припадає на 47 дівчат за рекомендованої норми один туалет на 25 учениць. Лише 28% таких шкіл мають кімнати для миття або переодягання дівчат.

Самих засобів гігієни недостатньо

Дослідження, опубліковане у 2026 році в Frontiers in Reproductive Health, показало, що надання одноразових і багаторазових прокладок та менструальних чаш 300 старшокласницям із п’яти шкіл Кіліфі-Саут суттєво зменшило пов’язану з менструацією відсутність на заняттях у всіх групах. Однак страх протікань, стигма та культурні табу продовжували впливати на відвідуваність навіть за наявності засобів гігієни.

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