У Кенії 57% перевірених об’єктів не відповідають будівельним вимогам — Nation Kenya

У Кенії 57% об'єктів, перевірених з 1 липня 2025 року до 2 квітня 2026 року, не відповідали будівельним вимогам і перебували під загрозою обвалу. Про це йдеться у звіті Державного департаменту громадських робіт, поданому до парламенту, повідомляє Nation Kenya.

Із 21 282 оцінених об'єктів структурно безпечними визнали 9264, або 43,53%. Ще 12 018 не дотримувалися вимог законодавства щодо будівництва.

Рівень дотримання вимог

Найвищий рівень відповідності вимогам зафіксували в колишній Західній провінції — 77%: вимогам відповідали 1183 із 1520 перевірених майданчиків. У регіоні Маунт-Кенія цей показник становив 65%: із 1225 об'єктів вимогам відповідали 807, а роботи на 418 майданчиках призупинили.

У Найробі, де нещодавно обвалилася будівля в районі Істлі, повну відповідність вимогам встановили на 2261 із 3908 перевірених об'єктів, або на 57%. Найнижчий показник мав Північно-Східний регіон: продовжити роботи дозволили лише на 11 із 220 майданчиків, тоді як на 209 будівництвах роботи зупинили. У регіоні Верхній Схід вимогам відповідали 53 із 355 об'єктів, або 14%.

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Причини обвалів і контроль

У звіті зазначено, що з 1996 року в країні сталося 100 обвалів будівель, а у 2026 році зафіксували вісім таких випадків — найбільше на цей час. Головною проблемою будівельної галузі названо конструктивні дефекти.

Серед причин у документі названо неякісні проєкти, економію забудовників на бетоні та арматурі за слабких ґрунтів, участь неліцензованих осіб у підготовці креслень, а також порушення технологій будівництва. Зокрема, підрядники можуть неправильно готувати бетонну суміш або не дотримуватися вимог до її ущільнення та догляду.

Національне управління будівництва Кенії перевіряє, зокрема, реєстрацію підрядника, сертифікат відповідності, наявність інформаційного щита з дозволами, засобів захисту та кваліфікованих працівників. Якщо об'єкт не виконує вимог, управління має видати припис про призупинення робіт, а забудовнику дають 14 днів на усунення порушень. Станом на 31 березня 2026 року управління домоглося 15 обвинувальних вироків у різних округах, однак у звіті вказано, що лише небагато розслідувань доходять до судового переслідування.

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