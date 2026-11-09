У Кенії 7 тисяч спорів щодо державних земель чекають на нові правила — Nation Kenya

У Кенії Національна земельна комісія (NLC) накопичила близько 7 тисяч нерозглянутих справ щодо законності передачі державних земель у приватну власність. Слухання не можуть розпочати або продовжити до затвердження нових процедурних правил, повідомляє Nation Kenya.

Заступниця голови NLC Джулі Осеко заявила, що кількість таких справ може зрости до 10 тисяч до кінця року, оскільки дедалі більше кенійців подають звернення. За її словами, до цього масиву також входять незавершені справи, слухання за якими починали попередні склади комісії.

Окремі процедури для земельних спорів

Йдеться про перегляд надань і розпоряджень щодо державних земель — процедуру, що має встановити, чи були законними випадки переходу державної землі у приватну власність. Ці 7 тисяч справ не включають окремі скарги щодо історичної земельної несправедливості, для яких передбачено інший механізм розгляду.

Поправки до закону про Національну земельну комісію, що набули чинності 4 листопада 2025 року, змінили положення щодо обох процедур. Оновлені правила перегляду стосуються надань або розпоряджень державними землями, здійснених до 27 серпня 2010 року — дня проголошення Конституції Кенії. Для розгляду історичної земельної несправедливості закон визначає період від 15 червня 1895 року до 27 серпня 2010 року.

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Правила мають пройти парламентську процедуру

NLC проводить громадські консультації щодо двох проєктів нормативних актів, які мають регулювати слухання. Після завершення обговорення комісія планує передати документи до парламенту; чинності вони набудуть лише після проходження парламентської процедури та офіційного оприлюднення.

Осеко наголосила, що відсутність чітких процедур раніше призводила до оскарження розглянутих справ у судах. Закон передбачає, що особи, зацікавлені у спірному наданні землі, мають отримати повідомлення про перегляд, доступ до відповідних документів і можливість бути заслуханими комісією.

Якщо титул на землю було отримано незаконно, NLC має доручити земельному реєстратору його відкликати. У разі порушень під час набуття землі комісія може вжити належних заходів для їх виправлення. Водночас закон захищає добросовісних покупців, які придбали землю за плату й не знали про дефект титулу.

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