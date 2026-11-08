У Кенії адвокат оскаржив двомісячний строк очікування лікарняного — Nation Kenya

У Кенії адвокат Ньютон Арорі подав до Суду з трудових відносин у Найробі петицію, у якій просить скасувати норму про двомісячний строк очікування права на оплачувану відпустку через хворобу. Нині нові працівники не можуть отримати таку відпустку до завершення двох послідовних місяців роботи.

Петиція до суду

Арорі просить суд визнати неконституційними законодавчі положення, що позбавляють новоприйнятих працівників права на оплачувану відсутність через хворобу до завершення цього строку.

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Можливі наслідки

Як повідомляє Nation Kenya, у разі успіху петиції роботодавців можуть зобов’язати надавати новим працівникам оплачувану відпустку через хворобу з першого дня роботи. Це потенційно поширить відповідні виплати на людей, яких щойно прийняли на роботу.

У підписі до фото видання зазначає, що роботодавець має обов’язок організовувати роботу та дозволяти працівникам користуватися відпусткою.

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