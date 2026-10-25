У Кенії автобус врізався у вантажівку — загинули 22 людини — Nation Kenya

У Кенії 22 людини загинули внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою в районі Канга на трасі Момбаса—Найробі. Аварія сталася вранці 25 жовтня, коли автобус прямував у бік Момбаси.

Загиблі та постраждалі

Як повідомляє Nation Kenya, 18 пасажирів загинули на місці аварії. Ще четверо померли від травм під час лікування в субокружній лікарні Мтіто-Андеї.

Керівник служби охорони здоров’я округу Макуені Гарві Мулей повідомив, що в лікарні лікують 16 постраждалих. Ще двох пацієнтів скерували до субокружної лікарні Макінду.

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Розслідування обставин аварії

За словами очевидців, зіткнення сталося приблизно о 7:45. Співрозмовник видання повідомив, що автобус прибув із похорону в Західній Кенії та прямував до Момбаси.

Комісар округу Макуені Абдуллахі Халіф заявив про початок розслідування обставин аварії. Медичний суперінтендант лікарні Келвін Вамалва зазначив, що травмовані перебувають у критичному стані.

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