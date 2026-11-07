У Кенії батько поховав чотирьох дітей, які загинули в ДТП — Nation Kenya

У Кінанго в окрузі Квале, Кенія, апостол Спенсер Мдаве поховав в одній могилі чотирьох своїх дітей — Салема, Шерон, Сару та Шекіну. Вони були серед 24 людей, які загинули в лобовому зіткненні автобуса з важкою вантажівкою на ділянці Канга траси Момбаса—Найробі поблизу Мтіто-Андей, повідомляє Nation Kenya.

Четверо дітей з однієї родини

Аварія сталася рано-вранці в неділю минулого місяця. В автобусі перебували понад 50 пасажирів: родичі, члени церковної громади та понад десяток пасторів, які поверталися до Момбаси після похорону єпископа в Лугарі, окрузі Какамега.

Спенсер Мдаве вижив у ДТП і зазнав травм. Він утратив половину з вісьмох своїх дітей. На церемонії прощання були його дружина, родичі, представники церков, університетської спільноти та місцеві політики.

Салем мав освіту у сфері управління бізнесом, Шерон була інженеркою-будівельницею, Сара — землевпорядницею, а Шекіна навчалася на четвертому курсі за спеціальністю геоінформатика в Технічному університеті Кенії. Представники університету назвали Шекіну старанною студенткою та лідеркою.

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Заклики посилити безпеку на дорогах

Під час прощання присутні закликали транспортні органи Кенії посилити контроль за безпекою на трасі між Момбасою та Найробі. Вони вказували на небезпечні обгони та необережне водіння на цій транспортній магістралі.

У меморіальному соборі ACK у Момбасі єпископ Альфонс Бая провів окрему заупокійну службу за чотирма іншими жертвами цієї аварії з однієї родини: лікарем Патріком Мутсунго, його дружиною Юніттою, їхньою дитиною Ндуне та родичем Мозесом Мвадзую.

Єпископ Бая заявив, що дорожні аварії руйнують сім'ї та обривають життя молодих людей. За даними Національного управління транспорту та безпеки Кенії, які він навів, від початку 2026 року на дорогах країни загинули близько 4 тисяч людей.

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