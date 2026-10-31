У Кенії брата членкині комітету CDF підозрюють у вбивстві сестри — Nation Kenya

У Кенії поліція затримала Годвіна Кіматі, брата вбитої членкині комітету Фонду розвитку виборчого округу Північний Іменті Евелін Мукірі, та Бет Мутомі — її родичку через шлюб. Слідчі вважають, що вбивство могло бути пов’язане з тривалою суперечкою щодо сімейної землі.

Як повідомляє Nation Kenya, Мукірі загинула 7 серпня у своєму будинку в селі Чабуене в Іменті-Іст. За даними видання, нападник прийшов до оселі, попросив води та напав на жінку, коли вона готувала вечерю разом зі своїм 13-річним онуком.

Версія слідства

Першим підозрюваним у справі став Соломон Катуріма Каїремія, якого затримали 21 вересня. Поліція заявила, що криміналістичний аналіз, свідчення та дані телефонних з’єднань вказали на його присутність на місці злочину. Під час затримання Каїремії детективи вилучили мачете зі слідами крові, яке, за їхньою версією, могло бути використане під час смертельного нападу.

Поліція також повідомила, що Каїремію впізнали під час процедури впізнання як чоловіка, який скоїв напад. У поліцейському звіті зазначено, що Кіматі та Мутомі нібито змовилися вбити Мукірі через давній земельний конфлікт і залучили Каїремію для виконання злочину. Правоохоронці стверджують, що підозрювані підтримували постійний зв’язок до та після вбивства.

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Суперечка за спадщину

За інформацією окружного керівника кримінальних розслідувань у Меру Абеднего Кавоо, батько Мукірі Гілберт Мвамба розподілив земельні ділянки між шістьма дітьми — трьома синами та трьома дочками. Заповіт, за даними джерела, він залишив на зберігання сусідові, якому довіряв.

Кавоо заявив, що брати виступали проти надання сестрам частки спадщини. За його словами, Мукірі домагалася завершення процедури спадкування, щоб отримати документи на землю, тоді як її частку, за версією слідства, продав брат. Після того як Мукірі виграла судову справу, брат і родичка через шлюб, як вважає поліція, почали планувати її вбивство.

Кіматі та Мутомі постали перед судом у Меру в четвер. Їх залишили під вартою у в’язниці Meru GK до психіатричних оцінок і процедури заявлення позиції щодо вини, призначеної на 4 листопада.

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