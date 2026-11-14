У Кенії через бої в Ефіопії загинули двоє людей — Anadolu Agency

У прикордонному окрузі Марсабіт на півночі Кенії через бойові дії в сусідній Ефіопії щонайменше двоє кенійців загинули від випадкових куль, ще 22 людини дістали поранень. Близько 10 тисяч жителів округу були змушені залишити домівки, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на губернатора Марсабіту Мохамуда Алі.

Обстріли на кордоні

За оцінкою, проведеною за участю уряду, до округу Марсабіт також прибули понад 50 тисяч ефіопів, які шукали безпеки через бої в районах Оромо та Сомалі на півдні Ефіопії.

Найбільше постраждало місто Мояле, розташоване приблизно за 750 кілометрів на північ від Найробі. Жителі кенійських прикордонних громад залишали оселі через стрілянину та вибухові пристрої, пов'язані з конфліктом. Губернатор також попередив про небезпеку нерозірваних боєприпасів, які падали поблизу житлових районів і громадських об'єктів, зокрема для дітей.

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Переповнені тимчасові притулки

За словами Алі, бойові дії порушили роботу шкіл, проведення національних іспитів, постачання електроенергії та прикордонну торгівлю. Тисячі переміщених родин перебувають у тимчасових притулках або в приватних будинках.

Алі повідомив про ризики для здоров'я через переповненість притулків, нестачу основних ліків, погіршення харчування та підтверджені випадки кору й краснухи. Місцева влада разом із державними структурами та гуманітарними організаціями координує надання продовольства, води, медичної допомоги й прихистку. Губернатор закликав надати додаткову міжнародну підтримку та попросив лідерів громад не допустити помсти й загострення етнічної напруженості.

Насильство спалахнуло 18 жовтня після суперечки щодо регіонального прапора та вбивства 13-річної дівчини. Відтоді воно поширилося на кілька районів уздовж спірної межі між регіонами Оромія та Сомалі в Ефіопії.

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