У Кенії четверо затриманих імовірно втекли через отвір у стіні камери — Nation Kenya

В окрузі Ембу в Кенії четверо людей, які перебували під вартою, втекли з поліцейської дільниці Ітабуа. За даними поліції, вони могли зробити отвір у стіні камери та непомітно залишити дільницю.

Втечу виявили під час перевірки

Як повідомляє Nation Kenya, зникнення виявили вранці під час планової перевірки камер. Поліцейські оголосили тривогу, обшукали територію дільниці та прилеглі райони. За інформацією видання, втікачі залишили дільницю вночі й попрямували в невідомому напрямку.

Серед утікачів є підозрюваний у вбивстві, двоє підозрюваних у насильницьких пограбуваннях і особа, яку звинувачують у крадіжці. Дільниця Ітабуа розташована на території штаб-квартири поліції Східного регіону Кенії та, за даними видання, зазвичай посилено охороняється.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поліція продовжує пошуки

Очільниця поліції округу Ембу Сара Кокі підтвердила втечу та заявила, що правоохоронці розшукують чотирьох осіб. За її словами, після затримання їм можуть висунути обвинувачення у втечі з-під законної варти.

Жителі та підприємці Ембу висловили занепокоєння після повідомлень про втечу. Вони заявили, що пов’язують утікачів із проникненнями до комерційних приміщень, викраденням майна та погрозами. Кокі закликала громадян передавати поліції інформацію, яка може допомогти розшукати втікачів.

Читай нас у