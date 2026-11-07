У Кенії депортований чоловік розглядає роботу за 46 тисяч шилінгів — Nation Kenya

У Кенії чоловік віком близько 30 років, якого чотири місяці тому депортували з Північної Америки, розглядає пропозицію роботи з чистою місячною зарплатою приблизно 46 тисяч кенійських шилінгів. За його словами, до депортації він прожив у Північній Америці близько 10 років, а після повернення без нічого мешкає з батьками, повідомляє Nation Kenya.

Різка зміна доходів

Чоловік розповів, що за кордоном заробляв майже 1 мільйон шилінгів на місяць. Після повернення він відмовився від кількох пропозицій роботи через низьку оплату, зокрема із зарплатою близько 50 тисяч шилінгів.

Нещодавно йому запропонували роботу з чистою зарплатою близько 46 тисяч шилінгів щомісяця. Він зазначив, що може погодитися передусім тому, що не хоче й далі розчаровувати батьків. Його батько, за словами чоловіка, незадоволений відмовами від вакансій. Водночас чоловік планує накопичити гроші, щоб якнайшвидше виїхати з Кенії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Порада консультанта

Консультант із фінансового планування та інвестицій Домінік Каранья порадив прийняти пропозицію та протягом наступних 12 місяців відновлювати фінанси й кар'єру. На його думку, ця робота може стати першим кроком до фінансової незалежності.

Каранья запропонував розподіляти дохід за схемою 50:30:20: 23 тисячі шилінгів витрачати на базові потреби, 13,8 тисячі — на особисті й повсякденні витрати, а 9,2 тисячі — відкладати. За таким планом за 12 місяців можна накопичити близько 110,4 тисячі шилінгів.

Консультант також порадив оновити резюме, наголосивши на досвіді роботи в Північній Америці, шукати краще оплачувані посади в міжнародних компаніях і організаціях та вивчати законні можливості працевлаштування або міграції за кордон.

Читай нас у