У Кенії доручили розслідувати обвал будинку в Найробі — Nation Kenya

У районі Істлі в столиці Кенії Найробі після обвалу будівлі на 9-й вулиці директор державних обвинувачень Ренсон Інгонга доручив Управлінню кримінальних розслідувань з’ясувати обставини трагедії. Як повідомляє Nation Kenya, слідчі мають встановити, чи були дії або бездіяльність з боку посадовців міської адміністрації Найробі, забудовника, підрядників або інших фахівців.

Інгонга заявив, що до його офісу не надходили від міської адміністрації Найробі матеріали перевірки щодо можливих порушень під час будівництва. Йдеться про можливу відповідальність приватного забудовника, фахівців або посадовців міської влади.

Суперечки про дозволи

Губернатор Найробі Джонсон Сакаджа заявив, що міська влада не видавала дозволів на будівництво, а документи, які поширювалися у соцмережах, були підробленими. За його словами, у системі міської адміністрації зафіксовано зміну призначення ділянки, проте немає погодження архітектурного проєкту чи плану будівництва.

Сакаджа також сказав, що посадовці округу двічі фіксували порушення на об’єкті й затримали 14 людей. Він звинуватив поліцію у звільненні затриманих під грошову заставу. Представник Національної поліції Мучірі Ньяга відкинув ці претензії, заявивши, що контроль за такими спорудами належить до повноважень окружної влади, яка може зупинити роботи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані регуляторів і забудовника

Національне управління будівництва Кенії повідомило, що проєкт був зареєстрований 30 липня 2025 року, а забудовником у документах зазначено компанію 9th Street Plaza Limited. Один зі співвласників компанії Мохамед Хатар Алі Нур заявив виданню, що будівля мала всі необхідні дозволи та що на той час із ним ще не зв’язувалися слідчі.

У реєстрі управління підрядником вказано Stromax Holdings E.A Limited, а серед фахівців проєкту — архітектора Еммануеля Мвангі Маїну та інженера-конструктора Джозефа Мутурі Мугу. Мугу опублікував у Daily Nation повідомлення, в якому відмежувався від проєкту, і заявив, що через адвокатів запросив документацію в будівельного управління та міської влади Найробі. Водночас регулятор повідомив, що такого запиту не отримував.

Національне управління охорони довкілля раніше вимагало від забудовника подати чіткі архітектурні креслення з указаними розмірами, щоб ухвалити обґрунтоване рішення за процедурою оцінки впливу на довкілля. Нижні поверхи будинку, який ще будували, вже були заселені, хоча остаточні перевірки та видача сертифіката на заселення мають відбуватися після завершення робіт.

Читай нас у