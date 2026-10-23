У Кенії двоє рибалок загинули під час сутички на озері Вікторія — Nation Kenya

У Кенії двоє рибалок — Браян Мінго та Джозеф Оджванг — потонули вночі 7 жовтня під час сутички на озері Вікторія поблизу пляжу Ндхуру в окрузі Хома-Бей. Як повідомляє Nation Kenya, чоловіки патрулювали ділянку для розмноження риби, коли їх закидали камінням. Тіла загиблих знайшли через два дні після інциденту.

Сутичка сталася між двома групами рибалок на тлі звинувачень у порушенні місцевих правил рибальства. Трагедія посилила побоювання жителів регіону, де охорона нерестовищ дедалі частіше супроводжується насильством.

Суперечки довкола нерестовищ

Рибалки Ндхуру розповіли, що створили відокремлену спокійну ділянку для розмноження риби після різкого скорочення її запасів. Національний фонд розвитку виборчих округів Кенії передав місцевій громаді патрульне судно для охорони цієї зони.

Кермувальник патрульного човна Джектон Ньямнвада заявив, що під час одного з патрулювань їхнє судно оточили шість човнів. Через несправність двигуна членам патруля довелося стрибнути у воду, щоб урятуватися. За його словами, з човна відкрутили двигун, який упав в озеро.

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Місцеві рибалки стверджують, що порушники вночі заходять до охоронюваних зон, використовують заборонені снасті для вилову молодої риби, а під час конфліктів пошкоджують сітки й човни. Водночас ці твердження не подані як підтверджені висновки влади.

Зростання небезпеки на озері

Комісар округу Хома-Бей Рональд Мвіваві заявив про зростання небезпеки на озері. За його словами, особливе занепокоєння у силових структур викликають пляжі Літаре, Когінга та Ндхуру, а рибалки з цих районів дедалі частіше виходять на воду з саморобною зброєю. В окрузі налічують 147 пляжів.

Мвіваві також повідомив про сутичку між кенійськими та угандійськими рибалками у глибоководній частині озера, яка сталася в суботу та забрала життя двох людей. Він закликав рибалок розв’язувати суперечки через державні установи, а керівників місцевих підрозділів управління пляжами — протидіяти угрупованням, які, за його словами, можуть діяти на озері.

Минулого місяця за загадкових обставин загинув 31-річний рибалка Еванс Окот. Його батько Джуліус Агер заявив, що на тілі сина були ножові поранення, та припустив, що Окота могли вбити перед тим, як його тіло опинилося у воді.

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