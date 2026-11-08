У Кенії двох соратників Пола Маккензі засудили до 160 років кожного — Nation Kenya

У Кенії Смарт Дері Мвакалама та Стівен Санга Муе отримали по 160 років ув’язнення за роль у вбивстві 191 людини, серед яких було 190 дітей, у лісі Шакахола. Мвакалама був заступником пастора Пола Маккензі та відповідав за логістику, а Муе очолював охорону поселення, повідомляє Nation Kenya.

Ролі в поселенні Шакахола

Суд встановив, що Мвакалама був другим за впливом у Good News International Ministries і в поселенні Шакахола. Суддя Діана Каведза назвала його одним з основних організаторів і планувальників злочинної діяльності.

За даними суду, він перевозив послідовників до Шакахоли, передавав вказівки Маккензі старійшинам 12 сіл, створених у лісі, затримував людей, які намагалися втекти, та контролював поховання. Суд також дійшов висновку, що Мвакалама забезпечував дотримання обов’язкового голодування, зокрема брав участь у побитті дітей, які намагалися втекти, копав могили та наглядав за похованням жертв.

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Охорона та примус

Муе, відомий також як Стів або Стів ва Мтвапа, відповідав за безпеку в поселенні. Як встановив суд, він скликав послідовників на зустрічі, брав участь у побитті тих, хто чинив опір наказам або намагався залишити ліс, а також перешкоджав рятувальним операціям. Його також бачили на місцях поховань під час поховання жертв.

До приєднання до руху Маккензі Мвакалама працював адміністратором у готелі, займався продажем фарби та 1997 року здобув сертифікат із програмування в коледжі Ошвал у Найробі. Муе після школи працював водієм мото-таксі, згодом пройшов навчання на оператора техніки та працював на дорожньому проєкті Мавуені—Калолені й на проєкті стандартної залізниці Кенії.

Суд визнав Маккензі головним відповідальним як керівника Good News International Ministries та поселення Шакахола. За висновками суду, він організував переміщення послідовників до лісу, наказував їм голодувати до смерті та вимагав застосовувати насильство до дітей, які намагалися припинити голодування або втекти.

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