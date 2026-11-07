У Кенії готові переглянути правила видачі дипломатичних паспортів — Nation Kenya

У Кенії державний секретар з питань імміграції та громадянських послуг Беліо Кіпсанг заявив про готовність переглянути правила видачі дипломатичних паспортів. Це сталося після того, як депутати Національної асамблеї порушили питання нерівного доступу до документа для посадовців конституційних органів, повідомляє Nation Kenya.

Претензії депутатів

Комітет Національної асамблеї з питань адміністрації та внутрішньої безпеки звернув увагу, що до переліку осіб, які мають право на дипломатичний паспорт, внесли клерка Національної асамблеї, але не клерка Сенату. Депутати також поставили питання щодо виключення з переліку окремих конституційних комісій та незалежних установ.

Член комітету Оку Кануйя наголосив, що органи, які Конституція Кенії відносить до однієї категорії, мають отримувати рівне ставлення. Розгляд питання ініціювали після петиції Комісії з адміністративної юстиції, або омбудсмана, яка заявила про можливу дискримінацію в правилах видачі дипломатичних паспортів.

Кіпсанг визнав, що невключення клерка Сенату могло бути упущенням. За його словами, немає підстав надавати право на дипломатичний паспорт клерку Національної асамблеї та не надавати його клерку Сенату.

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Оновлення правил

Чинні правила запровадили у 2012 році на підставі Закону Кенії про громадянство та імміграцію. Вони передбачають видачу дипломатичних паспортів, зокрема, президентові та його найближчим родичам, заступнику президента, членам Кабінету міністрів, державним секретарям, спікерам парламенту, головному судді, суддям вищих судів і низці інших державних посадовців.

Посадовець пояснив, що норми необхідно оновити з огляду на імплементацію Конституції 2010 року та створення нових конституційних посад. Він повідомив, що проєкт змін опублікують, проведуть громадське обговорення, а потім передадуть документ до парламенту для розгляду.

Водночас Кіпсанг зазначив, що закон дозволяє члену Кабінету міністрів, відповідальному за імміграцію, санкціонувати видачу дипломатичного паспорта особам, яких прямо не названо в установлених категоріях, якщо це вважатимуть необхідним. Такі паспорти призначені для поїздок, пов’язаних з офіційними обов’язками та дипломатичними функціями.

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