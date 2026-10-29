У Кенії інспектора обвинувачують у сексуальному насильстві над 13-річною — Nation Kenya

У Кенії інспектору поліції Джозефу Кіпсангу Руто, заступнику начальника поліцейської дільниці Мененгаї в підокрузі Ронгаї, висунули обвинувачення у сексуальному насильстві над 13-річною дівчиною. У магістратському суді Накуру він не визнав вини. Як повідомляє Nation Kenya, обвинувачення стосуються подій у районі Манґу в червні 2022 року.

Обвинувачення та позиція захисту

Руто також висунули окреме обвинувачення у вчиненні непристойних дій щодо неповнолітньої в ті самі дати. Його адвокат попросив суд звільнити підзахисного під заставу на прийнятних умовах.

Захисник заявив, що офіцер співпрацював зі слідством відтоді, як про справу повідомили у 2022 році, має відоме місце проживання та не переховуватиметься від суду. За словами адвоката, Руто переніс операцію із заміни кульшового суглоба, а до його виходу на пенсію залишилося два роки.

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Застава і подальший розгляд

Прокуратура не заперечувала проти звільнення під заставу. Суд встановив заставу в розмірі 100 тисяч кенійських шилінгів із поручительством на аналогічну суму. Також Руто заборонили контактувати з особою, зазначеною в судовому рішенні, та зі свідками обвинувачення на час розгляду справи.

До суду справу передали після рекомендації директора служби публічних обвинувачень. У листі від 6 жовтня, долученому до матеріалів суду, директор служби зазначив, що після вивчення матеріалів розслідування є достатньо доказів для підтримання обвинувачень щодо Руто. Наступне засідання у справі призначили на 12 листопада.

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