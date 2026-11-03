У Кенії куля з Ефіопії вбила 64-річну жінку в Мояле — Nation Kenya

У прикордонному місті Мояле на півночі Кенії 2 листопада загинула 64-річна Аміна Гуче: в неї влучила куля, що прилетіла з боку Ефіопії. За даними Nation Kenya, вранці жінка відвідала офіс субокругу в Мояле адміністрації округу Марсабіт. Її доправили до лікарні Moyale Sub-County Hospital, де медики констатували смерть.

Заступник окружного комісара Мояле Бенедикт Муньйокі повідомив, що куля, випущена силами, які воюють по той бік кордону, влучила Гуче в потилицю. За його словами, куля застрягла в голові, а спроби врятувати жінку не дали результату.

Іспити перенесли через небезпеку

Через кулі, що залітають на кенійську територію під час зіткнень в Ефіопії, 220 кандидатів на іспити KCSE складають їх поза своїми школами. Учнів Sessi Mixed Secondary School, розташованої менш ніж за 100 метрів від кордону, перевели до початкової школи Sessi. Кандидати зі St Mary's Mixed Secondary School складають іспити в початковій школі Heillu, приблизно за 1,5 кілометра від кордону.

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Загалом у підокрузі Мояле іспити складають 1443 кандидати, а охорону посилили біля екзаменаційних центрів і вздовж кордону. Муньйокі заявив, що від початку боїв в Ефіопії дев'ятеро людей, серед яких двоє ефіопів, повідомили про поранення від куль. У районі Sessi Estate також упали дві реактивні гранати, але потерпілих не було: військові Кенії здійснили їхній контрольований підрив. За словами посадовця, сили безпеки виявили до десяти нерозірваних реактивних гранат.

Допомога переміщеним людям і торгівля

Конфлікт між регіональними силами Оромії та Сомалі в Ефіопії розпочався понад десять днів тому та порушив життя по обидва боки кордону. Водночас, за даними видання, інтенсивність боїв в Ефіопії протягом останніх трьох днів знизилася. Жителі Мояле прийняли понад 25 тисяч людей, які втекли з Ефіопії. Кенійська влада розглядає можливість переселення мешканців Sessi Estate до школи через небезпеку нових обстрілів.

Через припинення транскордонної торгівлі вантажівки, що прямували до Ефіопії, залишаються на кенійському боці кордону вже десять днів. Гуманітарні організації та УВКБ ООН реєструють переміщених людей для надання допомоги; у таборах бракує санітарних умов, укриттів і води. За оцінкою агенцій ООН, для підтримки до 50 тисяч людей упродовж трьох місяців у разі продовження боїв потрібно близько 1,16 мільярда шилінгів.

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