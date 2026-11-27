Суд у Момбасі, Кенія, визнав лідера християнського культу Пола Маккензі винним у ненавмисному вбивстві 123 його послідовників. Суд встановив, що між січнем 2021 року та вереснем 2023 року він наказував дорослим членам групи постити до смерті в лісі Шакахола на узбережжі країни.

Як повідомляє BBC News, Маккензі не визнав провини. Один із його адвокатів заявив Reuters, що після призначення покарання захист оскаржить вирок.

Інші обвинувачені

У цій самій справі суд визнав винними ще 29 людей, зокрема дружину Маккензі Роду Мумбуа Мавеу. Водночас 60 обвинувачених виправдали. Управління директора публічних переслідувань Кенії повідомило про намір оскаржити виправдувальні вироки.

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За даними відомства, суд дійшов висновку, що Маккензі систематично переконував послідовників постити, доки вони не помруть. Обвинувачення стверджувало, що він та його спільники діяли в межах домовленості померти від голоду, аби зустрітися з Ісусом. Підсудні наполягали, що люди постили добровільно.

Попередній вирок

Раніше цього місяця Маккензі засудили до 200 років ув’язнення за вбивство 191 людини в межах тієї самої масової загибелі людей. Усі загиблі в тому епізоді, крім однієї людини, були дітьми. Свідки також заявляли, що Маккензі проповідував гріховність освіти, медицини та прикрас, а тих, хто заперечував його вченню, били до смерті.

Маккензі заарештували у 2023 році після того, як у лісі Шакахола виявили понад 400 тіл у неглибоких могилах.

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