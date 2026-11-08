У Кенії мітинг опозиції в Ембу перервали після нападу з камінням — Nation Kenya

У Кенії на стадіоні Умау в окрузі Ембу група людей перервала політичний мітинг Об'єднаної опозиції. Захід організували лідер Партії розширення можливостей деволюції Ленні Ківуті та представник Демократичної партії Джастін Мутурі. За Nation Kenya, люди, які кидали каміння, увірвалися на стадіон, спричинивши тисняву.

Сутички та травми

На мітинг прибули жителі виборчих округів Мбере-Норт і Мбере-Саут. Упродовж значної частини дня між нападниками та прихильниками опозиції тривали фізичні сутички.

Прихильники Об'єднаної опозиції відтіснили нападників і вигнали їх зі стадіону. Після цього зустріч відновили. Видання повідомило про кількох людей із легкими травмами, але не назвало їхніх імен і точної кількості.

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Заяви політиків

Ківуті та Мутурі звинуватили у зриві заходу своїх політичних суперників у регіоні, які, за їхніми словами, пов'язані з владою Kenya Kwanza. Ківуті заявив, що прихильники опозиції не дозволять себе залякати, а Мутурі сказав, що залякування не завадить Об'єднаній опозиції проводити політичні заходи в окрузі.

Старійшини Нгоме закликали політиків об'єднати жителів Мбере, аби ті голосували як єдиний блок за кандидатів Об'єднаної опозиції на різні посади в регіоні. Вони також підтримали висунення Ківуті на посаду губернатора Ембу та можливе прагнення Мутурі обійняти загальнонаціональну посаду, якщо Об'єднана опозиція переможе на загальних виборах 2027 року.

Мутурі закликав опозиційні партії поважати одна одну та спільно працювати, щоб перемогти президента Вільяма Руто. Обидва політики заявили, що не є політичними противниками й прагнуть не допустити поділу жителів Мбере за клановою ознакою.

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