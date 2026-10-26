У Кенії між етапами оцінювання не дорахувалися 260 679 учнів — Nation Kenya

У Кенії на тлі початку національних іспитів та оцінювань зафіксували різницю у 260 679 учнів між кількістю тих, хто складав попередні загальнодержавні тести, та кількістю зареєстрованих на наступні етапи. Це порушило питання щодо урядової політики стовідсоткового переходу учнів між рівнями освіти, повідомляє Nation Kenya.

Різниця в реєстраціях

За даними Національної ради іспитів Кенії (Knec), у 2022 році іспит Kenya Certificate of Primary Education склали 1 233 852 учні. На цьогорічний іспит Kenya Certificate of Secondary Education зареєстрували 1 048 355 кандидатів — на 185 497, або 15,03%, менше.

Ще 1 281 210 учнів складали Kenya Primary School Education Assessment у 2023 році. Водночас на цьогорічне оцінювання Kenya Junior School Education Assessment зареєстровано 1 206 028 кандидатів. Різниця становить 75 182 учні, або 5,87% від попередньої групи.

Міністр освіти Джуліус Огмба заявив, що ці розбіжності не означають, що всі учні, не зареєстровані на наступні тести, залишили навчання. За його словами, частина могла перейти на альтернативні освітні програми, зокрема в міжнародних школах. Серед інших чинників він назвав природне скорочення чисельності, випадки відрахування, хвороби, ранню вагітність і відтермінування навчання. Учням, які тимчасово перервали освіту, дозволяють повернутися до навчання.

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Організація оцінювань

Учні шостого та дев’ятого класів розпочали національні оцінювання 26 жовтня. Knec повідомила про збільшення кількості зареєстрованих у всіх трьох групах порівняно з попереднім роком: на Kenya Primary School Education Assessment зареєстрували 1 380 463 учнів, на Kenya Junior School Education Assessment — 1 206 028, а на Kenya Certificate of Secondary Education — 1 048 355. Загалом у трьох тестуваннях беруть участь 3 634 846 учнів.

Для проведення двох оцінювань рада залучила 27 271 наглядача для KPSEA та 24 860 — для KJSEA, а також 130 633 інвігілятори й 6 215 водіїв. Генеральний директор Knec Девід Ндженґере заявив, що в центрах KPSEA та KJSEA не буде озброєних правоохоронців, крім регіонів зі складною безпековою ситуацією. Для іспиту KCSE у кожному центрі чергуватимуть щонайменше двоє поліцейських.

Knec також розширила використання електронних замків на всі контейнери з екзаменаційними матеріалами. Під час сесій кандидатам, керівникам центрів, наглядачам та іншому залученому персоналу заборонили мати мобільні телефони.

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