У Кенії молодь перетворює водяний гіацинт на біогаз — Nation Kenya

Молодь на пляжі Дунга в окрузі Кісуму, Кенія, виробляє біогаз із водяного гіацинта, рибних відходів та залишків їжі з місцевих ресторанів. Газ використовують для приготування їжі та сушіння риби, овочів і омена. Про це повідомляє Nation Kenya.

Сировина для біогазу

За словами учасника проєкту Джеффрі Омонді, ініціатори роздають пластикові відра продавцям риби та ресторанам у районі Дунга для збору відходів. Раніше залишки їжі викидали в озеро, а ця система, за його словами, допомагає підтримувати чистоту пляжу.

Водяний гіацинт упродовж років створював проблеми для озера Вікторія, перешкоджаючи рибальству, водному транспорту та туризму. Молодь обрала цю рослину як доступну сировину, оскільки в рибальській місцевості складно знайти коров’ячий гній, який часто використовують для виробництва біогазу.

Риб’ячі нутрощі, овочеві відходи та гіацинт подрібнюють до густої маси й завантажують приблизно в шість великих біогазових реакторів. Суміш перемішують щонайменше тричі на день, щоб не допустити розділення твердих і рідких частин. За словами Омонді, утворення газу починається приблизно через три дні.

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Паливо для продавців риби

Система труб подає біогаз до пальників, якими користуються продавці риби. За доступ до палива вони сплачують 100 шилінгів на день. Проєкт із виробництва біогазу розпочали у 2017 році, щоб запропонувати альтернативу деревному вугіллю та знайти чистіше джерело енергії.

Окремо учасники ініціативи облаштували сушарку для риби з біогазовим пальником. Після очищення, патрання та нарізання рибу розкладають на змащених олією решітках, а температуру регулюють клапаном. За словами Омонді, сушіння тилапії, омена та озерних креветок триває від трьох до чотирьох годин.

Продавчиня риби Маргарет Онґое заявила, що користується біогазом багато років і вважає його чистішим та швидшим для приготування їжі, ніж дрова. Рідкий залишок після виробництва газу ініціатори зберігають у резервуарі та продають фермерам як природне добриво: 20 літрів коштують 200 шилінгів.

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