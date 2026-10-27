У Кенії нападники вбили службовця та заволоділи автоматом поліцейського — Nation Kenya

У районі Ліконі міста Момбаса в Кенії під час нападу на пункт збору місцевого збору загинув працівник служби контролю округу Момбаса Омарі Мзерера. Напад стався близько 3:40 у районі Барабара-я-Мчанга, де чергували двоє поліцейських і двоє працівників окружної служби контролю, повідомляє Nation Kenya.

Троє правоохоронців поранені

За даними поліції, нападники, яких підозрюють у причетності до злочинного угруповання, переважали правоохоронців, хоча ті намагалися відбити атаку пострілами в повітря. Поліцейські з дільниці Інука, розташованої приблизно за три кілометри від місця події, прибули після того, як під час патрулювання почули постріли.

Командувачка поліції округу Момбаса Стелла Чероно повідомила, що в Coast General Teaching and Referral Hospital лікуються троє поранених: поліцейський та двоє працівників окружної служби контролю. За її словами, нападники були озброєні примітивною зброєю.

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Нападники забрали АК-47

Під час сутички нападники заволоділи автоматом АК-47 із 30 набоями, який мав поліцейський. Перед цим правоохоронцю завдали глибоких порізів руки та поранили його в ліве стегно.

Омарі Мзерера дістав вогнепальне поранення в спину, куля вийшла через груди. Лікар констатував його смерть. Інший працівник служби контролю Алі Кібуюї Буюї зазнав глибоких порізів голови та правого стегна, а Бахія Хассан не постраждала.

Поранених спершу доправили до Diani Beach Hospital, а тіло загиблого — до моргу Coast General Teaching and Referral Hospital. Поліція розслідує напад і поки не встановила його мотив. Член окружного виконавчого комітету з питань транспорту та інфраструктури Деніел Маньяла заявив, що на місці знайшли особисті речі чергових, зокрема телефони та гаманці.

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