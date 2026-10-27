У Кенії оскаржили правила оплати праці держсектору — Nation Kenya

У Кенії правозахисник Еліуд Каранджа Матінді звернувся до Високого суду з вимогою скасувати нові правила щодо зарплат і пільг для державних та інших публічних посадовців. Він стверджує, що парламент втрутився в незалежність Комісії із заробітних плат і винагороди (SRC), повідомляє Nation Kenya.

Що оскаржує позивач

Матінді просить визнати неконституційним положення 26(2) закону про SRC. Воно зобов'язує комісію подавати проєкти регламентів до Національної асамблеї на затвердження перед їхнім офіційним оприлюдненням. Також позивач вимагає скасувати Legal Notice No.106 of 2026 — документ із новими правилами, опублікованими 19 червня 2026 року.

За словами Матінді, стаття 230 Конституції Кенії надає SRC повноваження встановлювати та переглядати винагороду й пільги державних посадовців. Позивач вважає, що парламент не може контролювати нормативні акти незалежної конституційної комісії до їхнього ухвалення та оприлюднення.

Він також заявив, що SRC не подала оприлюднені правила до Національної асамблеї у встановлений законом строк — протягом семи засідань після публікації. Відповідачами у справі є Національна асамблея, SRC та генеральний прокурор. Зацікавленими сторонами зазначені Katiba Institute і Transparency International-Kenya.

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Правила та розгляд справи

Оскаржувані правила передбачають чотирирічний цикл перегляду оплати праці у державному секторі. Під час визначення зарплат і виплат SRC має враховувати вартість життя, фінансові можливості уряду та цінність різних посад. Документ також встановлює процедури класифікації посад, винагороди за результатами роботи, пенсійних виплат, колективних переговорів і взаємодії державних установ із профспілками.

SRC передала проєкт правил Національній асамблеї 14 липня 2025 року. Комітет із делегованого законодавства рекомендував його схвалити 12 березня 2026 року, а депутати затвердили документ 7 квітня. Після цього комісія оприлюднила правила 19 червня.

Матінді просив визнати справу терміновою та призупинити дію правил на час розгляду спору. Суддя Патрісія Ньяунді відмовила в обох клопотаннях, зокрема в застосуванні тимчасових заходів без повідомлення інших сторін. Вона постановила розглядати заяву разом з основним позовом. Наступне засідання для перевірки виконання процесуальних вказівок призначене на 25 листопада 2026 року.

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