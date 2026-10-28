У Кенії п’ятеро обвинувачених не визнали провини у вбивстві адвоката — Nation Kenya

У Кенії п’ятеро обвинувачених не визнали провини у справі про вбивство адвоката Метью К’яло Мбобу. Високий суд Кібери в Найробі залишив їх під вартою до 24 листопада 2026 року, коли має відбутися слухання щодо застави.

Обвинувачення у вбивстві

Як повідомляє Nation Kenya, Роуз Мбіте Мулва, її діти Кріс і Анджела Мулва, а також констеблі поліції Джуліус Кіпкоеч Черуїйот і Кеннеді Кіпкебої Борборої заперечили обвинувачення у вбивстві Мбобу.

Мбобу був викладачем права в Університеті Найробі та автором юридичних книжок. За даними видання, його застрелили 9 вересня 2025 року на Магаді-роуд поблизу Карена в Найробі, коли він перебував у власному автомобілі. Напад здійснив чоловік на мотоциклі.

Прокуратура заявила, що інспектора Кеннета Санга, якого назвала ключовим підозрюваним, мають обвинувачувати разом із п’ятьма іншими фігурантами справи. За словами прокурора Джалсона Макорі, Санга затримали 24 жовтня 2026 року в Елдореті, коли він продавав автомобіль. Прокурор також стверджував, що Санг переховувався після вбивств Мбобу та психіатрині Вікторії Мутісо.

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Розгляд питання застави

Захист просив розглянути питання застави усно, заявивши, що обвинувачені перебувають під вартою з 29 липня 2026 року. Суддя Діана Каведза зобов’язала адвокатів подати формальне письмове клопотання та пояснення протягом 10 днів.

Під час спору щодо прохання прокуратури подати афідевіт із підставами для заперечень проти застави суддя закликала адвокатів не поводитися емоційно та наказала їм ненадовго вийти із зали, щоб заспокоїтися. Згодом суд призначив віртуальне засідання для перевірки подання документів і звітів для розгляду застави на 19 листопада, а слухання щодо застави — на 24 листопада. Прокуратура має подати афідевіт протягом трьох днів, а письмові пояснення — протягом семи днів.

Також суд доручив працівникам служби пробації протягом трьох тижнів опитати обвинувачених і родини потерпілих.

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