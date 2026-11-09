У Кенії п’ятеро підозрюваних утекли з відділку поліції — Nation Kenya

У місті Лімуру в окрузі Кіамбу, Кенія, п’ятеро підозрюваних утекли з поліцейського ізолятора вночі 4 листопада, за день до запланованого судового засідання. Правоохоронці розслідують обставини втечі та перевіряють можливу причетність співробітників відділку до цього інциденту, повідомляє Nation Kenya.

Версії втечі

У первинному рапорті чергові заявили, що п’ятеро чоловіків утекли об 11-й вечора під час переведення до внутрішньої камери. За їхньою версією, під час штовханини підозрювані взяли гору над поліцейськими. Троє правоохоронців, які чергували тієї ночі, поскаржилися на травми та біль у різних частинах тіла.

Водночас джерело видання в поліції стверджує, що штовханини не було, а затриманих випустили з камери. За цими даними, чоловіки виходили через головні ворота відділку по одному та сідали на мотоцикли, які чекали на них. Співрозмовник також звернув увагу, що озброєні чергові не відкривали вогонь і не підняли тривогу одразу після втечі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Начальниця поліції підокругу Лімуру Мері Нджокі підтвердила, що троє чергових наразі продовжують працювати. За її словами, їх можуть відсторонити лише якщо розслідування вкаже на їхню причетність. Нджокі назвала справу складною та відмовилася від подальших коментарів.

Підозрювані та розслідування

Усі п’ятеро — Мозес Васва, Саймон Ешивані, Даніель Ндічу Нджороге, Дедан Каріукі та Едвард Муріті — були затримані 14 жовтня і наступного дня постали перед судом. Прокурори просили залишити їх під вартою на 21 день для завершення розслідування щодо ймовірного розбою із застосуванням насильства та групового зґвалтування.

Розслідування ускладнює відсутність камер відеоспостереження в поліцейському відділку Лімуру. Видання також зазначає, що один із правоохоронців, який чергував у ніч втечі п’ятьох чоловіків, раніше охороняв затриманого Джеффрі Отієно в лікарні. Той у жовтні зник із палати, де перебував прикутим кайданками до ліжка.

Читай нас у