У Кенії під завалами будинку в Найробі знайшли тіло жінки — Nation Kenya

У районі Істлі в столиці Кенії Найробі рятувальники вранці 30 жовтня виявили під завалами багатоповерхового будинку тіло жінки. Будівля на 9-й вулиці обвалилася 23 жовтня. Тіло доправили до міського моргу для ДНК-аналізу, який має встановити особу жінки та допомогти знайти її родину, повідомляє Nation Kenya.

Шістнадцятеро людей залишаються не знайденими

Регіональний комісар Найробі Норт Саймон Осумба заявив, що після перевірки, проведеної Кенійським Червоним Хрестом і Директоратом кримінальних розслідувань, не знайденими залишаються 16 людей. За даними слідчих, дані мобільних телефонів вказали, що дев’ятеро з них перебували в будинку незадовго до обвалу.

У ще чотирьох випадках влада продовжує перевіряти інформацію, а три родини досі не надали номерів телефонів, які допомогли б відстежити зниклих родичів. Від початку операції з-під завалів урятували шістьох людей.

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Розбір завалів триває

Директор Національного підрозділу з управління надзвичайними ситуаціями Дункан Очієнг повідомив, що рятувальна операція виконана приблизно на 85%. Роботи ускладнює обмежений простір, тому команди обережно розчищають уламки та намагаються дістатися нижніх частин споруди, зокрема підвалу. За даними рятувальників, там могли опинитися деякі зниклі люди.

Раніше спеціальне обладнання зафіксувало можливі ознаки життя під уламками. Очієнг заявив, що команди працюють над доступом до ділянок, де виявили такі сигнали. Операцію оголосять завершеною лише після повного розчищення завалів і перевірки, що під ними не залишилося тіл.

Розслідування причин обвалу

Слідчі перевіряють можливі порушення будівельних норм і недоліки нагляду за будівництвом, які могли сприяти обвалу. Детективи допитують одного із забудовників, а також посадовців округу Найробі, Національної інспекції будівель і Національного будівельного управління. Директор державного обвинувачення доручив перевірити можливу недбалість, бездіяльність або неправомірні дії посадовців, забудовників і будівельних фахівців, пов’язаних із проєктом.

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