У Кенії після смерті 14-річного хлопця затримали трьох підозрюваних — Nation Kenya

У Кенії поліція затримала трьох підозрюваних у справі про смерть 14-річного Елвіса Майни з Кабатіні у підокрузі Бахаті. Хлопець помер 5 листопада 2026 року — через три дні після традиційного обрізання. Правоохоронці розслідують справу як убивство, повідомляє Nation Kenya.

Розслідування смерті школяра

Елвіс Майна навчався у восьмому класі молодшої середньої школи Мунгараго. За словами родини, після процедури його відвідала група з понад 20 молодих чоловіків — це було частиною місцевої традиції вітати хлопців, які пройшли обрізання. Близькі припускають, що під час цього зібрання хлопця могли побити.

Родина передала журналістам висновки розтину, за якими причиною смерті стали розрив кишківника, тупа травма живота та значна крововтрата. Командувач поліції підокругу Накуру-Норт Еліша Обадо заявив, що результати експертизи та свідчення родини стали підставою для розслідування вбивства. За його словами, перед смертю хлопець скаржився, що його побили та змушували їсти великі порції їжі.

Суд дозволив слідчим утримувати трьох затриманих під вартою 21 день на час подальшого розслідування.

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Попередження для родин

Після смерті підлітка комісар Центрального регіону Джошуа Нканата доручив підлеглим у округах Ньєрі, Муранга, Ньяндаруа, Кіріньяга та Кіамбу посилити увагу до безпеки хлопців під час відновлення після обрізання. За його словами, грудень є піковим місяцем для таких церемоній, а про випадки насильства слід негайно повідомляти поліції.

Ради старійшин кікую також закликали родичів не залишати хлопців без нагляду та перевіряти людей, відповідальних за їхній догляд у період усамітнення. Патрон Kiama Kia Ma Кунґу Муігаї заявив, що деякі небезпечні практики, які подають як традицію, не належать до культури агікую та мають кримінальний характер.

Видання також згадало випадки 2025 року: смерть хлопця в селі Керіко від травм, які, за даними розтину, відповідали неодноразовому побиттю, а також травмування двох братів у Найваші. Їх, за повідомленням Nation Kenya, нібито побив призначений доглядальник.

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