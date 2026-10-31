У Кенії почали аудит одержувачів компенсацій за виселення з Мау — Nation Kenya

У Кенії розпочали перевірку одержувачів компенсацій для родин, виселених із території лісового комплексу Мау в окрузі Нарок. За даними Nation Kenya, 15 тисяч сімей заявляють, що їх не включили до програми виплат на 2,6 млрд кенійських шилінгів. Загалом уряд зареєстрував 28 тисяч родин, однак компенсації отримали 13 тисяч із них.

Скарги на розмір і розподіл виплат

Кожній із 13 тисяч родин виплатили по 200 тисяч кенійських шилінгів. Постраждалі вважають цю суму недостатньою для купівлі іншої земельної ділянки та будівництва житла. Раніше дві тисячі сімей, які жили у двох таборах для внутрішньо переміщених осіб у Нарок-Саут, отримали по 300 тисяч шилінгів; після цього їхні тимчасові помешкання демонтували.

Деякі виселені родини стверджують, що за адміністрацій колишніх президентів Мваї Кібакі та Ухуру Кеніатти постраждалим виплачували по 450 тисяч шилінгів і виділяли від півтора до двох з половиною акрів землі для переселення. Виселення з територій навколо Мау проводили для захисту лісу від незаконного заселення, яке, за даними видання, загрожувало річкам і струмкам, що беруть там початок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірка списків і розслідування поліції

Адвокати та представники виселених родин вимагають перевірити списки отримувачів компенсацій. Вони стверджують, що частину коштів могли отримати люди, які не належали до місцевої громади, тоді як зареєстровані постраждалі залишилися без виплат. Ці твердження є позицією представників родин.

Губернатор Нароку Патрік Оле Нтуту заявив, що аудит і верифікація мають встановити, чи виплати отримали особи, які не мали на них права. Він також запевнив, що національний уряд розглядає звернення жителів Нарок-Саут, які заявили про виключення з програми.

Водночас Директорат кримінальних розслідувань допитав шістьох людей у справі про ймовірне підбурювання родин до самовільних дій. Згідно з повістками DCI, розслідування стосується можливого підбурювання до насильства, нападу, підпалу та умисного пошкодження державного майна. Комісар округу Нарок Кіпкеч Лотіатія закликав родини подавати петиції офіційними каналами та заявив, що влада не допустить спроб заселення охоронюваних лісових територій.

Читай нас у