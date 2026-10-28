У Джомву в Момбасі, Кенія, поліція та працівники служби у справах дітей визволили ученицю, яку її мати, за даними правоохоронців, замкнула вдома та не випустила на другий день оцінювання Kenya Primary School Education Assessment. Як повідомила поліція, причиною став індексний номер дівчини з цифрами 666, які жінка вважає сатанинськими.

Як повідомляє Nation Kenya, 38-річну жінку затримали. Її ім’я не розголошують для захисту дітей. Ученицю доправили до початкової школи Kwa Jomvu, де вона змогла пройти роботи, на які запізнилася.

Втручання поліції

Учениця приватної школи не прибула до екзаменаційного центру вранці 27 жовтня. Керівник центру Бакарі Мверепхе зв’язався з родиною та, за даними видання, з’ясував, що мати відмовилася випускати доньку після того, як напередодні побачила її номер.

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Тітка школярки повідомила про ситуацію відповідним службам. Начальниця поліції підокругу Джомву Селіна Чірчір заявила, що правоохоронці та працівники служби у справах дітей прибули до будинку приблизно о 9:30. Дівчина вже була в шкільній формі, а адміністрація центру організувала їй можливість скласти пропущені роботи.

Можливі обвинувачення

Жінка заявила Nation Kenya, що керувалася релігійними переконаннями та нібито отримала від Бога одкровення про номер оцінювання. За даними джерела, раніше вона дозволила доньці пройти оцінювання в понеділок, але згодом повідомила школі, що не допустить її до наступних тестів.

Посадовці також повідомили, що за місяць до інциденту жінку викликали до служби у справах дітей Джомву через повідомлення, що вона нібито не водила дітей до школи та не зверталася по медичну допомогу, посилаючись на релігійні переконання. За словами поліції, матір мали залишити під вартою для психіатричної оцінки й подальшого допиту; можливі обвинувачення стосуються неналежного піклування про дитину та перешкоджання її праву на освіту.

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