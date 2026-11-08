У Кенії поліція застосувала газ перед засіданням футбольної федерації — Nation Kenya

У місті Меру в Кенії поліція застосувала сльозогінний газ у готелі Three Steers перед спеціальним загальним засіданням Футбольної федерації Кенії (FKF). Засідання було заплановане на 9:00 7 листопада, однак станом на 10:00 воно ще не почалося, повідомляє Nation Kenya.

Поліція вивела людей із зали

За даними видання, поліцейські, які супроводжували віцепрезидента FKF Макдональда Марігу, наказали всім присутнім залишити залу. Після цього вони застосували сльозогінний газ, щоб розігнати делегатів. Також правоохоронці виводили гостей із готельних номерів.

Делегати наполягали на проведенні засідання та залишалися на території готелю. Вранці біля воріт зібралися молодики, а всередині чергували сотні озброєних поліцейських. Учасників заходу ретельно перевіряли перед допуском на територію.

Після повернення делегатів до зали поліція знову застосувала газ і, за даними Nation Kenya, погрожувала застосувати силу. Президент FKF Хусейн Мохаммед вийшов на газон біля готелю, але після застосування газу він та інші делегати відійшли в безпечне місце. Станом на 10:00 учасники збиралися невеликими групами на газоні та в ресторані.

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Конфлікт у керівництві FKF

На засіданні мали обговорити рішення національного виконавчого комітету FKF від 24 квітня 2026 року, їхній вплив на роботу федерації та дії семи членів комітету з групи на чолі з Марігою.

За інформацією видання, конфлікт у керівництві федерації загострився після рішення фракції Маріги від 24 квітня про відсторонення Хусейна Мохаммеда, виконувача обов'язків генерального секретаря Денніса Гічеру та номінованого члена комітету Абдуллахі Юсуфа. Рішення ухвалили на тлі звинувачень у шахрайстві зі страховими виплатами на 42,48 млн кенійських шилінгів, пов'язаному з Чемпіонатом африканських націй 2024 року.

Трибунал зі спортивних спорів і Високий суд згодом видали приписи, що призупинили дію рішень фракції Маріги до розгляду позову федерації. FIFA також зазначила, що дії цієї групи не відповідали належній процедурі.

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