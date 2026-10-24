У Кенії посилили охорону перед оцінюванням учнів 6-х і 9-х класів — Nation Kenya

У Кенії школи завершили репетиції перед початком у понеділок загальнонаціонального оцінювання учнів шостих і дев’ятих класів. Освітні органи та служби безпеки посилили заходи, щоб запобігти порушенням під час тестування й гарантувати безпеку дітей, повідомляє Nation Kenya.

Учні шостих класів складатимуть Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA), а дев’ятих — Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Під час репетицій учасникам пояснювали процедуру оцінювання, готували приміщення та працівників, які наглядатимуть за тестуванням.

Заходи безпеки

Комісар округу Уасін-Гішу Еддісон Ньяле заявив, що безпекова команда округу вжила посилених заходів для проведення оцінювання в безпечній обстановці. Він також попередив сторонніх осіб не наближатися до центрів тестування. Директор освіти округу Девід Коеч повідомив, що в п’ятничних репетиціях взяли участь усі зареєстровані кандидати.

У Туркані особливу увагу приділяють школам у районах, де існує загроза нападів бандитів. Директор освіти округу Генрі Лубанга повідомив, що учнів із небезпечних місцевостей за потреби доправлятимуть до захищених центрів оцінювання. Для цього мобілізували транспорт і персонал, а контейнери з матеріалами для тестування розподілили по території округу, щоб уникнути затримок.

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У Накуру керівникам 480 центрів нагадали про необхідність забезпечити доброчесність оцінювання та запобігати порушенням. За словами комісара округу Лойфорда Кібаари, у кожному центрі чергуватимуть щонайменше двоє озброєних співробітників.

Пошук учнів

У школі Korinyang Mixed Boarding and Junior Secondary School в підокрузі Ароо адміністрація разом із місцевими посадовцями шукає учнів, які пропускали навчання через видобування золота в Каломвае та інших місцях біля кордону. Директор школи Магаммуд Абдуллагі заявив, що ця діяльність вплинула на кількість учнів у всіх класах, найбільше — у старших.

У Муранґа комітет із безпеки та розвідки доручив польовим працівникам скласти списки відсутніх кандидатів і повідомляти про надзвичайні ситуації, які можуть перешкодити оцінюванню. В окрузі зареєстрували 25 334 учнів для KJSEA у 567 центрах та 24 093 учнів для KPSEA у 618 центрах. У Меру на KPSEA зареєстровано 37 301 кандидата, а на KJSEA — 35 670.

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