У Кенії призупинили проєкт церкви Овуора в Рунді — Nation Kenya

В окрузі Кіамбу в Кенії призупинили освоєння земельної ділянки в районі Рунда, де служіння Repentance and Holiness на чолі з Девідом Овуором планує звести дев’ятиповерхову церкву. Членкиня виконавчого комітету округу з питань земель Саломе Вайнайна призупинила будь-яке освоєння ділянки, доки служіння не досягне згоди з місцевими жителями, повідомляє Nation Kenya.

Заперечення мешканців

Тринадцять місцевих установ і об’єднань, які представляють понад 100 жителів дороги Квахері, подали спільне офіційне заперечення проти проєкту. На їхню думку, висотна споруда може посилити транспортне навантаження, ризики підтоплень, шумове забруднення та проблеми з безпекою.

Мешканці також заявляють, що дев’ятиповерхова будівля порушить приватність сусідів, більшість будинків яких мають не більш як три поверхи, та може затіняти прилеглі помешкання. Вони вказують, що дорога Квахері завширшки приблизно дев’ять метрів, на їхню думку, не зможе впоратися з потоком відвідувачів церкви.

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Суперечка щодо призначення землі

Служіння придбало ділянку площею три акри, що раніше належала власникам кавової плантації. У березні воно подало заявку на зміну цільового призначення землі із сільськогосподарського на релігійну установу — церкву, офіси та гостьові житлові приміщення.

Консалтингова компанія Urban Lines Consultants Ltd, яку залучило служіння, заявила владі, що ділянка розташована в зоні змішаної забудови відповідно до Стратегічного плану розвитку підокругу Кіамбу на 2020–2030 роки. Натомість опоненти проєкту наполягають, що територія призначена для малощільної житлової забудови з окремими будинками.

У запереченні жителі також зазначили, що представлені креслення не містять прийнятного плану відведення дощових вод. На їхню думку, будівництво може погіршити підтоплення, які вже траплялися в районі. Вони також вимагають оцінити систему очищення стічних вод, оскільки стверджують, що ділянка не підключена до громадської каналізаційної мережі.

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