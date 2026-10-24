У Кенії пропонують карати за неповідомлення про жіноче обрізання — Nation Kenya

У Кенії Сенат розглядає законопроєкт, за яким свідкам калічення жіночих геніталій може загрожувати до трьох років ув’язнення або штраф у 200 тисяч кенійських шилінгів за неповідомлення про такий випадок. Про це повідомляє Nation Kenya.

Зміни передбачені законопроєктом про внесення поправок до Закону про заборону калічення жіночих геніталій 2026 року. Його ініціаторкою є номінована сенаторка Кетрін Мумма. Документ має внести зміни до закону 2011 року та захистити постраждалих від кримінального переслідування.

Захист постраждалих

Чинний закон Кенії прямо не захищає жертв цієї практики, через що їм можуть висувати обвинувачення, хоча вони самі є постраждалими. Запропоновані зміни мають зробити законодавство чутливішим до їхніх потреб, запобігти повторній травматизації під час розслідувань і судових процесів, а також відокремити виконавців процедури від людей, які її зазнали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У звіті ініціативи Trial Watch Фонду Клуні за справедливість, підготовленому спільно з Центром прав людини Американської асоціації юристів, ішлося, що кенійська влада застосовувала чинний закон проти постраждалих, а не лише проти виконавців. Дослідження ґрунтувалося на моніторингу судових процесів і аналізі 68 справ, пов’язаних із каліченням жіночих геніталій.

Дані про обвинувачених

За даними звіту, понад 55% обвинувачених становили жінки та неповнолітні дівчата, які самі зазнали цієї процедури. Частка осіб, які проводили процедуру, становила 6%, а власників приміщень, що надали їх для цього, — 16%.

Виконувач обов’язків генерального директора Ради з протидії каліченню жіночих геніталій Ньєрере Кутва підтримав законопроєкт, назвавши його своєчасним і потрібним для усунення лазівок, якими користуються виконавці. Засновник організації Men End FGM Тоні Мвебія також закликав законодавців посилити покарання та розв’язати проблему нестачі безпечних притулків для дівчат, які зазнали процедури.

Читай нас у