У Кенії пропонують заборонити кальяни зі штрафом до 5 млн шилінгів — Nation Kenya

У Кенії до парламенту внесли законопроєкт, який може заборонити виробництво, продаж і просування кальянів, а також передбачає до 10 років ув’язнення або штраф до 5 млн кенійських шилінгів за порушення відповідних положень. Про це повідомляє Nation Kenya.

Ініціатором законопроєкту Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026 є лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва. Документ уже внесли на перше читання. Якщо його ухвалять, Кенія стане четвертою країною Східної Африки, що заборонить кальяни, після Уганди, Танзанії та Руанди.

Покарання за порушення заборони

Проєкт змінює закон про контроль над тютюном. У ньому кальян визначено як тютюновий виріб із ароматизаторами або без них, який може містити патоку, мед, рослинний гліцерин чи інші натуральні або штучні ароматизатори.

Документ також забороняє дозволяти, просувати, сприяти або заохочувати куріння кальяну чи використання нікотинових пакетиків. За порушення цих положень пропонують карати штрафом до 5 млн кенійських шилінгів, ув’язненням на строк до 10 років або обома видами покарання.

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Нові правила для алкоголю й тютюну

Законопроєкт не забороняє виробництво традиційного напою chang’aa, однак установлює нові вимоги до його пакування. Напій пропонують пакувати у скляні пляшки з кришкою, яку неможливо повторно використати, та маркуванням з унікальним захисним елементом виробника.

Також документ передбачає цифрову систему відстеження всіх алкогольних напоїв, вироблених або імпортованих до країни. Кімані Ічунґва заявив, що система має допомогти владі встановлювати походження алкоголю.

Окремо законопроєкт пропонує збільшити санкції за куріння у заборонених місцях: штраф — до 100 тис. кенійських шилінгів, ув’язнення — до одного року. Таке саме максимальне покарання пропонують запровадити для продавців сигаретних пачок, що містять менш як 10 сигарет.

Асоціація виробників алкогольних напоїв Кенії закликала відкликати законопроєкт, заявивши, що в нинішньому вигляді він може призвести до втрати тисяч робочих місць і посилити позиції нелегальних виробників алкоголю. Перед дебатами в парламенті документ має пройти процедуру громадського обговорення.

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