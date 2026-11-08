У Кенії жителі підокругів Південна Туркана та Ароо в п’ятницю на кілька годин перекрили трасу Кітале—Лодвар, що сполучає країну з Південним Суданом. Протестувальники вимагали посилити безпеку, заявляли про ймовірне жорстоке поводження з боку поліції та називали вибірковою операцію з роззброєння, яку проводять співробітники групи спеціальних операцій (SOG). Про це повідомляє Nation Kenya.

Учасники акції встановили барикади з каміння, гілок дерев і палаючих шин у Каїнуку, Каконгу, біля перехрестя Капутір, у Калеменгороку та Кекунюку. Вони звинуватили силовиків у тому, що ті, за їхніми словами, зосереджуються на мирних жителях, а не переслідують озброєні банди, не повертають викрадену худобу та не захищають громади від нападів.

Вимоги учасників протесту

До демонстрантів приєдналися губернатор Туркани Джеремая Ломорукай, депутат парламенту від Південної Туркани Аріко Намоїт і представниця Туркани Сесілія Нгітіт. Вони вимагали негайно перевести співробітників SOG та змінити склад міжвідомчої групи безпеки, розгорнутої в регіоні.

У Каїнуку, за даними видання, правоохоронці застосували сльозогінний газ і бойові патрони, щоб розігнати протестувальників після приєднання Намоїта та місцевих лідерів. У районі діє міжвідомча безпекова група за участю Сил оборони Кенії, спеціальних поліцейських підрозділів, підрозділу протидії викраденню худоби, сил швидкого реагування та Служби дикої природи Кенії.

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Заяви про дії силовиків

Представники громадських організацій також підтримали протести. Президент Civil Society Network Turkana Еліуд Емері заявив, що був свідком ймовірного побиття водія автомобіля Probox і чотирьох мотоциклістів. За його словами, організація подала до суду петицію з вимогою пояснити погіршення безпекової ситуації в підокрузі Ароо.

Губернатор Ломорукай стверджував, що операція з роззброєння залишає мешканців уразливими до нападів. Він також заявив, що співробітники SOG більше зосереджені на вимогах здати нелегальну зброю, ніж на пошуку викрадачів худоби. Намоїт закликав перевести старших посадовців поліції в Ароо, зокрема заступника командира поліції Дональда Сейлора, та розширити безпекові операції на Каломвае.

Через блокування дороги водії та пасажири залишалися в заторах більшу частину дня. Перевізник кіз до Найробі Кеннеді Коеч повідомив, що його зупинили о 9:00, а продовжити рух він зміг лише о 18:00 після зустрічі губернатора з представниками безпеки. Водій шатла Lodwar Prestige Гідеон Менджо зазначив, що пасажири між Кекунюком і Калеменгороком мали труднощі з доступом до їжі та води.

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